Україна очікує на вибачення Угорщини за скандальний шарф Орбана

Україна очікує на вибачення угорської сторони за вчинок прем'єр-міністра Віктора Орбана, який прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини".

Про це було заявлено послу Угорщини Іштвану Ійдярто під час виклику до МЗС України, пише "Європейська правда".

У міністерстві повідомили, що 22 листопада до відомства було запрошено посла Угорщини, якому було наголошено на неприйнятності публічної появи Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території.

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"Наголошено, що в Україні очікують на вибачення за цей інцидент і сподіваються, що в подальшому угорська сторона утримуватиметься від кроків, які можуть бути розцінені як неповага до територіальної цілісності нашої держави", - йдеться у заяві МЗС.

"Увагу угорського дипломата було привернуто до того, що такі дії не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною та Угорщиною", - зазначили в міністерстві.

Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

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Після обурення України, а також інших сусідніх країн, Орбан спробував заспокоїти ситуацію, заявивши, що "футбол - це не політика".

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами.

Детальніше на цю тему - у статті Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.