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Украина ожидает извинений Венгрии за скандальный шарф Орбана

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 19:28
Украина ожидает извинений Венгрии за скандальный шарф Орбана
ВИКТОР ОРБАН В СКАНДАЛЬНОМ ШАРФЕ, ФОТО: INDEX

Украина ожидает извинений венгерской стороны за поступок премьер-министра Виктора Орбана, который пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии".

Об этом было заявлено послу Венгрии Иштвану Ийдярто во время вызова в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

В министерстве сообщили, что 22 ноября в ведомство был приглашен посол Венгрии, которому было отмечено неприемлемость публичного появления Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории.

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"Отмечено, что в Украине ожидают извинений за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД.

"Внимание венгерского дипломата было привлечено к тому, что такие действия не способствуют развитию добрососедских отношений между Украиной и Венгрией", - отметили в министерстве.

Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе - современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины - которые принадлежали Королевству Венгрия до конца Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

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После возмущения Украины, а также других соседних стран, Орбан попытался успокоить ситуацию, заявив, что "футбол - это не политика". 

Упоминания Орбаном утраченной "Великой Венгрии" за последние годы уже неоднократно вызывали напряжение в отношениях с соседями. 

Подробнее на эту тему - в статье Фантомные боли Венгрии: почему 100-летнее соглашение до сих пор определяет политику нашего соседа.

Темы: ВенгрияМИД
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