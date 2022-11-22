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Франція надасть Україні пільговий кредит на суму до 100 млн євро

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 22:12

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до 100 млн євро на пільгових умовах.

Про це повідомило міністерство фінансів України, пише "Європейська правда".

Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро для здійснення фінансування видатків загального фонду держбюджету.

Згідно з умовами, на суму кредиту нараховуються проценти за процентною ставкою 1,04 % річних.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 років від дати укладення кредитного договору).

Залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною і Французьким агентством розвитку.

Як повідомлялося, у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання Молдові нового пакета допомоги на суму понад 100 мільйонів євро.

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Теми: Франція
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