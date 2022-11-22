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Франция предоставит Украине льготный кредит на сумму до 100 млн евро

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 22:12

Французское агентство развития предоставит Украине кредит до 100 млн евро на льготных условиях.

Об этом сообщило министерство финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро для осуществления финансирования расходов общего фонда госбюджета.

Согласно условиям, на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых.

Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора).

Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной и Французским агентством развития.

Как сообщалось, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Молдове нового пакета помощи на сумму более 100 миллионов евро.

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Темы: Франция
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