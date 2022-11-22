Ворог гатив по Сумщині зі ствольної артилерії та САУ, 50 "приходів"

За минулий день росіяни обстріляли Есманську, Глухівську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Шалигинську громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Близько 11:00 по Есманській громаді росіяни відкрили по прикордонню автоматні черги. Обійшлося без наслідків.

Реклама:

Після 11:40 з території Росії здійснили 3 кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл Глухівської громади, теж обійшлося без наслідків.

По Шалигинській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії, всього 9 "приходів", без руйнувань.

Близько 18:00 росіяни знову обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії Путивльську громаду, 15 "приходів".

ВІДЕО ДНЯ

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили із САУ, всього 6 "приходів".

Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 "приходів".

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.