Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг бил по Сумщине из ствольной артиллерии и САУ, 50 "приходов"

Ольга ГлущенкоВторник, 22 ноября 2022, 23:27
Враг бил по Сумщине из ствольной артиллерии и САУ, 50 приходов
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото ОВА

За прошедший день россияне обстреляли Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Источник: председатель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Около 11:00 по Эсманской громаде россияне открыли по пограничникам автоматные очереди. Обошлось без последствий.

Реклама:

После 11:40 с территории России осуществили 3 пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел Глуховской громады, тоже обошлось без последствий.

По Шалыгинской громаде враг ударил из ствольной артиллерии, всего 9 "приходов", без разрушений.

Около 18:00 россияне снова обстреляли приграничье из ствольной артиллерии Путивльскую общину, 15 "приходов".

ВИДЕО ДНЯ

По Зноб-Новгородской громаде россияне ударили из САУ, всего 6 "приходов".

Дружбовскую общину враг обстрелял тоже из САУ. Всего насчитали 20 "приходов".

В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: