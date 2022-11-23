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Враг бил по Сумщине из ствольной артиллерии и САУ, 50 "приходов"

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 00:27
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото ОВА

За прошедший день россияне обстреляли Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Источник: председатель Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Около 11:00 по Эсманской громаде россияне открыли по пограничникам автоматные очереди. Обошлось без последствий.

После 11:40 с территории России осуществили 3 пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел Глуховской громады, тоже обошлось без последствий.

По Шалыгинской громаде враг ударил из ствольной артиллерии, всего 9 "приходов", без разрушений.

Около 18:00 россияне снова обстреляли приграничье из ствольной артиллерии Путивльскую общину, 15 "приходов".

По Зноб-Новгородской громаде россияне ударили из САУ, всего 6 "приходов".

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Дружбовскую общину враг обстрелял тоже из САУ. Всего насчитали 20 "приходов".

В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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