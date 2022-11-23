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ЦРУ шукає для співпраці росіян, незадоволених війною в Україні – WSJ

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 01:20
ілюстративне фото getty images

Заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив, що відомство "відкрите до співпраці" і шукає по всьому світу росіян, незадоволених війною в Україні.

Джерело: Марлоу, цитує The Wall Street Journal

Деталі: Марлоу використав свій перший особистий публічний виступ з моменту призначення на посаду 2021 року для того, щоб звернутися до потенційних агентів.

Він заявив, що вторгнення в Україну стало величезним провалом для президента Росії Володимира Путіна і відкриває можливості для західних розвідувальних агентств серед незадоволених росіян.

Пряма мова: "Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія – сильна держава. Він змарнував все це".

"Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні – ред.) так само огидно, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці".

Більше деталей: Заява Марлоу прозвучала на тлі раніше висловлених міркувань колишніх високопоставлених офіцерів ЦРУ про те, що вторгнення в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед незадоволених російських військових, олігархів, статки яких зменшилися через санкції, бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.

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Теми: розвідкаСШАРосіявійна
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