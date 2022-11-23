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ЦРУ ищет для сотрудничества россиян, недовольных войной в Украине – WSJ

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 00:20
ЦРУ ищет для сотрудничества россиян, недовольных войной в Украине – WSJ
иллюстративное фото getty images

Заместитель директора Центрального разведывательного управления по операциям Дэвид Марлоу заявил, что ведомство "открыто к сотрудничеству" и ищет по всему миру россиян, недовольных войной в Украине.

Источник: Марлоу, цитирует The Wall Street Journal

Детали: Марлоу использовал свое первое личное публичное выступление с момента назначения на должность в 2021 году для того, чтобы обратиться к потенциальным агентам.

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Он заявил, что вторжение в Украину стало огромным провалом для президента России Владимира Путина и открывает возможности для западных разведывательных агентств среди недовольных россиян.

Прямая речь: "Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия - сильная держава. Он упустил все это".

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это (война в Украине - ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества".

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Больше деталей: Заявление Марлоу прозвучало на фоне ранее высказанных соображений бывших высокопоставленных офицеров ЦРУ о том, что вторжение в Украину создает благоприятную почву для вербовки агентов среди недовольных российских военных, олигархов, состояние которых уменьшилось из-за санкций, бизнесменов и других лиц, бежавших из страны.

Темы: разведкаСШАРосcиявойна
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