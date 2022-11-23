Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США дозволили постачання нафти з РФ у Японію і деякі країни ЄС

Середа, 23 листопада 2022, 01:55
США дозволили постачання нафти з РФ у Японію і деякі країни ЄС
фото Getty Images

Міністерство фінансів США опублікувало інструкцію з реалізації заходів щодо обмеження цін на російську нафту, а також генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з РФ.

Джерело: сайт Мінфіну США

Деталі: Із 5 грудня діятимуть обмеження на надання американськими особами послуг щодо російської нафти.

Реклама:

При цьому американці зможуть надавати послуги, пов'язані з російською нафтою, якщо вона закуповується не вище запровадженої стелі ціни.

Але дозволи щодо операцій з російською нафтою не скасовують заборону на її ввезення до США.

В оприлюднених документах зазначається також, що до 30 вересня 2023 року США дозволяють транзакції, пов'язані з морськими перевезеннями сирої нафти до Японії з проєкту "Сахалін-2".

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з генеральними ліцензіями Мінфін Штатів погодив операції на постачанням російської нафти до Болгарії, Хорватії і низки країн ЄС без виходу до моря.

Теми: СШАРосіянафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: