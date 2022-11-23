США дозволили постачання нафти з РФ у Японію і деякі країни ЄС

Міністерство фінансів США опублікувало інструкцію з реалізації заходів щодо обмеження цін на російську нафту, а також генеральні ліцензії на здійснення транзакцій з постачання сирої нафти з РФ.

Джерело: сайт Мінфіну США

Деталі: Із 5 грудня діятимуть обмеження на надання американськими особами послуг щодо російської нафти.

При цьому американці зможуть надавати послуги, пов'язані з російською нафтою, якщо вона закуповується не вище запровадженої стелі ціни.

Але дозволи щодо операцій з російською нафтою не скасовують заборону на її ввезення до США.

В оприлюднених документах зазначається також, що до 30 вересня 2023 року США дозволяють транзакції, пов'язані з морськими перевезеннями сирої нафти до Японії з проєкту "Сахалін-2".

Згідно з генеральними ліцензіями Мінфін Штатів погодив операції на постачанням російської нафти до Болгарії, Хорватії і низки країн ЄС без виходу до моря.