США разрешили поставки нефти из РФ в Японию и некоторые страны ЕС
Министерство финансов США опубликовало инструкцию по реализации мер по ограничению цен на российскую нефть, а также генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставке сырой нефти из РФ.
Источник: сайт Минфина США
Детали: С 5 декабря будут действовать ограничения на предоставление американскими лицами услуг по российской нефти.
При этом американцы смогут предоставлять услуги, связанные с российской нефтью, если она закупается не выше введенного потолка цены.
Но разрешения по операциям с российской нефтью не отменяют запрет на ее ввоз в США.
В обнародованных документах отмечается также, что до 30 сентября 2023 года США разрешают транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию из проекта "Сахалин-2".
Согласно генеральным лицензиям Минфин Штатов согласовал операции по поставкам российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд стран ЕС без выхода к морю.