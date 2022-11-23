США разрешили поставки нефти из РФ в Японию и некоторые страны ЕС

Министерство финансов США опубликовало инструкцию по реализации мер по ограничению цен на российскую нефть, а также генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставке сырой нефти из РФ.

Источник: сайт Минфина США

Детали: С 5 декабря будут действовать ограничения на предоставление американскими лицами услуг по российской нефти.

При этом американцы смогут предоставлять услуги, связанные с российской нефтью, если она закупается не выше введенного потолка цены.

Но разрешения по операциям с российской нефтью не отменяют запрет на ее ввоз в США.

В обнародованных документах отмечается также, что до 30 сентября 2023 года США разрешают транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию из проекта "Сахалин-2".

Согласно генеральным лицензиям Минфин Штатов согласовал операции по поставкам российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд стран ЕС без выхода к морю.