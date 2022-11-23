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Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 04:15
Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА
наслідки обстрілів пологового відділення, фото з тг Старуха

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами  маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

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Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ".

Деталі: Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.

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Теми: Запорізька областьобстрілвійнадіти
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