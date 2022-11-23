Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ".

Деталі: Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.