Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 05:15
наслідки обстрілів пологового відділення, фото з тг Старуха

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами  маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ".

Деталі: Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.

Теми: Запорізька областьобстрілвійнадіти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети

Стрілянина у США: менеджер Walmart убив 6 співробітників і застрелився

На Київщині підключили 20% споживачів, у Києві дуже складно – Зеленський

Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ

відеоЗеленський – Радбезу ООН: пора засудити РФ і підтримати українську формулу миру

відеоДень ЧС-22: Німеччина несподівано програла Японії, Іспанія забила 7 голів

Усі новини...
Запорізька область
Окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, загинув соцпрацівник – Запорізька ОВА
На ЗАЕС є великі пошкодження, але ключове обладнання ціле – МАГАТЕ
У районі ЗАЕС прогриміло понад 10 вибухів, пошкоджено будівлі – МАГАТЕ
Останні новини
04:04
У США допускають, що РФ застосує хімічну зброю у разі продовження поразок в Україні – ЗМІ
03:14
Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети
02:48
У США назвали обстріли Росією інфраструктури "ганебною ескалацією"
02:28
Стрілянина у США: менеджер Walmart убив 6 співробітників і застрелився
01:50
Китай знову закликав Україну і агресора до переговорів
01:33
Росіяни обстрілювали три громади Сумщини, скупчення військ біля кордонів області немає
00:54
Зеленський: Одне крісло в Радбезі ООН досі окуповане
00:36
На Київщині підключили 20% споживачів, у Києві дуже складно – Зеленський
00:29
Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ
23:49
відеоЗеленський – Радбезу ООН: пора засудити РФ і підтримати українську формулу миру
Усі новини...