Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье, погиб младенец – ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 05:15
последствия обстрелов родильного отделения, фото с тг Старуха

В ночь на 23 ноября российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области, в результате обстрела погиб младенец.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет".

Детали: Старух добавил, что на месте "прилета" работают спасатели.

Темы: Запорожская областьобстрелвойнадети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бред постпреда РФ: в гибели людей якобы виновата украинская ПВО и американские ракеты

Стрельба в США: менеджер Walmart убил 6 сотрудников и застрелился

В Киевской области подключили 20% потребителей, в Киеве очень сложно – Зеленский

Лукашенко порассуждал о распаде ОДКБ

видеоЗеленский - Совбезу ООН: пора осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира

видеоДень ЧМ-22: Германия неожиданно проиграла Японии, Испания забила 7 голов

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты попали в пункт выдачи гуманитарной помощи в Орехове, погиб соцработник - Запорожская ОВА
На ЗАЭС есть большие повреждения, но ключевое оборудование в целости – МАГАТЭ
В районе ЗАЭС прогремело более 10 взрывов, повреждены здания – МАГАТЭ
Последние новости
03:14
Бред постпреда РФ: в гибели людей якобы виновата украинская ПВО и американские ракеты
02:48
В США назвали обстрелы Россией инфраструктуры "позорной эскалацией"
02:28
Стрельба в США: менеджер Walmart убил 6 сотрудников и застрелился
01:50
Китай снова призвал Украину и агрессора к переговорам
01:33
Россияне обстреливали три громады Сумщины, скопления войск у границ области нет
00:54
Зеленский: Одно кресло в Совбезе ООН до сих пор оккупировано
00:36
В Киевской области подключили 20% потребителей, в Киеве очень сложно – Зеленский
00:29
Лукашенко порассуждал о распаде ОДКБ
23:49
видеоЗеленский - Совбезу ООН: пора осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира
23:37
ДТЭК озвучил последствия новой масштабной атаки россиян на украинскую энергетику
Все новости...