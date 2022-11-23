Россияне ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье, погиб младенец – ОВА
Среда, 23 ноября 2022, 04:15
В ночь на 23 ноября российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области, в результате обстрела погиб младенец.
Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух
Прямая речь: "Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.
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Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет".
Детали: Старух добавил, что на месте "прилета" работают спасатели.
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