Россияне ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье, погиб младенец – ОВА

В ночь на 23 ноября российские захватчики ракетами ударили по родильному отделению Вольнянской больницы в Запорожской области, в результате обстрела погиб младенец.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь: "Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

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Горе переполняет наши сердца – убит младенец, который только что появился на белый свет".

Детали: Старух добавил, что на месте "прилета" работают спасатели.