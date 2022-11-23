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У Туреччині стався землетрус, є постраждалі

Середа, 23 листопада 2022, 06:28
фото: AFP

Землетрус магнітудою 6,1 стався на північному заході Туреччини в середу вранці, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини.

Джерело: AFP/RFI з посиланням на дані служб Туреччини

Деталі: За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися приблизно в 170 кілометрах (105 миль) на схід від Стамбула.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу повідомив, що інформації про людські жертви не надходило.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока зазначив, що 22 людини отримали поранення, в тому числі один з них був серйозно травмований після того, як в паніці вистрибнув з будівлі.

Турецька влада заявила, що епіцентр землетрусу знаходився в районі Голяка провінції Дузче, хоча він також сильно відчувався у Стамбулі.

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих заявило, що відключення електроенергії в регіоні Дузче було контрольованим, і закликало мешканців не панікувати.

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Видання додає, що Туреччина розташована в одній з найактивніших сейсмічних зон світу.

Теми: Туреччинастихійне лихо
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