У Туреччині стався землетрус, є постраждалі

Землетрус магнітудою 6,1 стався на північному заході Туреччини в середу вранці, в результаті чого постраждали щонайменше 22 людини.

Джерело: AFP/RFI з посиланням на дані служб Туреччини

Деталі: За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи сталися приблизно в 170 кілометрах (105 миль) на схід від Стамбула.

Реклама:

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу повідомив, що інформації про людські жертви не надходило.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока зазначив, що 22 людини отримали поранення, в тому числі один з них був серйозно травмований після того, як в паніці вистрибнув з будівлі.

Турецька влада заявила, що епіцентр землетрусу знаходився в районі Голяка провінції Дузче, хоча він також сильно відчувався у Стамбулі.

ВІДЕО ДНЯ

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих заявило, що відключення електроенергії в регіоні Дузче було контрольованим, і закликало мешканців не панікувати.

Видання додає, що Туреччина розташована в одній з найактивніших сейсмічних зон світу.