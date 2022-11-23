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В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие

Среда, 23 ноября 2022, 05:28
В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
фото: AFP

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Турции в среду утром, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека.

Источник: AFP/RFI со ссылкой на данные служб Турции

Детали: По данным Геологической службы США, подземные толчки произошли примерно в 170 километрах (105 миль) к востоку от Стамбула.

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Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что информации о человеческих жертвах не поступало.

Министр здравоохранения Фахреттин Кока отметил, что 22 человека получили ранения, в том числе один из них был серьезно травмирован после того, как в панике выпрыгнул из здания.

Турецкие власти заявили, что эпицентр землетрясения находился в районе Голяка провинции Дузче, хотя оно также сильно ощущалось в Стамбуле.

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Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что отключение электроэнергии в регионе Дузче было контролируемым, и призвало жителей не паниковать.

Издание добавляет, что Турция расположена в одной из самых активных сейсмических зон мира.

Темы: Турциястихийное бедствие
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