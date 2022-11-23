Штаб: В окупованому Криму триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА

В окупованому Криму, в місті Севастополь, росіяни готують операторів безпілотних літальних апаратів російського та іранського виробництва.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.

Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів.

На даний час готується близько 30 військовослужбовців".