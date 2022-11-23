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Штаб: В окупованому Криму триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 07:33
БПЛА "Форпост". Фото ілюстративне з сайту dfnc.ru

В окупованому Криму, в місті Севастополь, росіяни готують операторів безпілотних літальних апаратів російського та іранського виробництва.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.

Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів.

На даний час готується близько 30 військовослужбовців".

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Теми: війнаРосіяКрим
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