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Штаб: В оккупированном Крыму идет подготовка операторов иранских и российских БПЛА

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 06:33
Штаб: В оккупированном Крыму идет подготовка операторов иранских и российских БПЛА
БПЛА "Форпост". Фото иллюстративное с сайта dfnc.ru

В оккупированном Крыму, в городе Севастополь, россияне готовят операторов беспилотных летательных аппаратов российского и иранского производства.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства.

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Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель.

В настоящее время готовится около 30 военнослужащих".

Темы: войнаРосcияКрым
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