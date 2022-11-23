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Штаб: В оккупированном Крыму идет подготовка операторов иранских и российских БПЛА

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 07:33
БПЛА "Форпост". Фото иллюстративное с сайта dfnc.ru

В оккупированном Крыму, в городе Севастополь, россияне готовят операторов беспилотных летательных аппаратов российского и иранского производства.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В городе Севастополь, на базе одного из учебных заведений, продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства.

Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель.

В настоящее время готовится около 30 военнослужащих".

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Темы: войнаРосcияКрым
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