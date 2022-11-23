Росіяни вбили 1 та поранили 8 мешканців Донеччини

За минулу добу російські загарбники убили 1 та поранили ще 8 мешканців Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 22 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині – у Бахмуті. Ще 8 людей в області зазнали поранень".

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Деталі: За даними голови ОВА, станом на 23 листопада окупанти убили на Донеччині щонайменше 1 221 людину та поранили 2 628 людей.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

