Росіяни вбили 1 та поранили 8 мешканців Донеччини
Середа, 23 листопада 2022, 08:08
За минулу добу російські загарбники убили 1 та поранили ще 8 мешканців Донецької області.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 22 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині – у Бахмуті. Ще 8 людей в області зазнали поранень".
Деталі: За даними голови ОВА, станом на 23 листопада окупанти убили на Донеччині щонайменше 1 221 людину та поранили 2 628 людей.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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