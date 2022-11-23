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Россияне убили 1 и ранили 8 жителей Донецкой области

Среда, 23 ноября 2022, 07:08
Россияне убили 1 и ранили 8 жителей Донецкой области
Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото из Telegram Кириленко

За минувшие сутки российские захватчики убили 1 и ранили еще 8 жителей Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 22 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области – в Бахмуте. Еще 8 человек в области получили ранения".

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Детали: По данным главы ОВА, по состоянию на 23 ноября оккупанты убили в Донецкой области по меньшей мере 1 221 человека и ранили 2 628 человек.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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