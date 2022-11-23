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Загарбники готуються підняти плату за комуналку на окупованій Луганщині – ОВА

Ірина БалачукСереда, 23 листопада 2022, 07:31
Загарбники готуються підняти плату за комуналку на окупованій Луганщині – ОВА
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російські загарбники планують з нового року підняти плату за житлово-комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно Луганська ОВА: "Окупаційна влада з січня збирається підвищити тарифи на комуналку. Нижчі тарифи на комунальні послуги – це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим".

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Деталі: За даними ОВА, до кінця місяця окупанти мають затвердити підвищення вартості на 10 % практично всіх послуг.

Також повідомляється, що у 10 селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх чоловіків, кому до 60 років.

Зокрема, у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги представників сільських та селищних рад.

Водночас на Старобільщині росіяни заселяються не тільки в пусті будинки, а й у домоволодіння, де живуть люди – жителів просто виселяють з їхнього помешкань.

22 листопада росіяни знов пішли атакою на Білогорівку, але їх вкотре відбили українські військові.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.

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Теми: Луганська областьвійнаокупаціяЖКГ
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