Захватчики готовятся поднять плату за коммуналку на оккупированной Луганщине – ОВА

Российские захватчики планируют с нового года поднять плату за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных территориях Луганской области.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно Луганская ОВА: "Оккупационные власти с января собираются повысить тарифы на коммуналку. Более низкие тарифы на коммунальные услуги – это был один из козырей оккупационных властей при захвате городов, на что рассчитывали, в основном, пожилые люди, которые решили остаться. Однако и этот подарок оказался временным".

Детали: По данным ОВА, до конца месяца оккупанты должны утвердить повышение стоимости на 10% практически всех услуг.

Также сообщается, что в 10 селах и поселках вокруг Должанска мобилизовали почти всех мужчин, кому до 60 лет.

В частности, в поселке Хмельницкий мобилизованных забрали и вывезли за одни сутки. Тех, кто пытался спрятаться у родственников или друзей, нашли с помощью представителей сельских и поселковых советов.

В то же время на Старобельщине россияне заселяются не только в пустые дома, но и в домовладения, где живут люди – жителей просто выселяют.

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22 ноября россияне вновь пошли атакой на Белогоровку, но их в очередной раз отбили украинские военные.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются, осуществляют обстрелы из танков и артиллерии, в частности в районах Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Площанки и Белогоровки.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.