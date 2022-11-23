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В ЄС досягли згоди про безвіз з Косово з 1 січня 2024 року

Середа, 23 листопада 2022, 09:04
Прапор ЄС. Фото pixabay.com

Представники країн-членів ЄС погодилися з пропозицією про лібералізацію візового режиму для громадян Косово з 1 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Відповідне рішення було прийнято під час зустрічі візових радників у вівторок у Брюсселі. Дата 1 січня 2024 року була запропонована Іспанією, однією з п'яти країн, які не визнають незалежність Косова від Сербії, проголошену в 2008 році після косовсько-сербської війни 1998-1999 років.

Франція спочатку пропонувала пов'язати лібералізацію візового режиму з функціонуванням системи ETIAS, на чому наполягала Іспанія.

Чеська Республіка, яка наразі головує в Європейській Раді на ротаційній основі, наполягала на прийнятті рішення про лібералізацію візового режиму протягом свого шестимісячного терміну головування. Косово виконало вимоги для візової лібералізації щонайменше з 2018 року, але воно неодноразово стикалося з перешкодами і затримками в ухваленні рішення з різних причин.

Під час зустрічі минулого тижня Іспанія, Словаччина та Швеція попросили надати додаткові роз'яснення щодо цієї пропозиції.

Схвалена пропозиція була підготовлена чеським головуванням минулого тижня, і в ній зазначено, що лібералізація повинна бути прив'язана до функціонування системи ETIAS.

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Як повідомлялося, Європейська комісія відклала запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.

Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи,  що отримала назву ETIAS.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд з безвізових країн до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі. 

Теми: ЄСКосовобезвіз
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