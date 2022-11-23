В ЕС достигли согласия о безвизе с Косово с 1 января 2024 года

Представители стран-членов ЕС согласились с предложением о либерализации визового режима для граждан Косово с 1 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Соответствующее решение было принято во время встречи визовых советников во вторник в Брюсселе. Дата 1 января 2024 года была предложена Испанией, одной из пяти стран, которые не признают независимость Косово от Сербии, провозглашенную в 2008 году после косовско-сербской войны 1998-1999 годов.

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Франция изначально предлагала связать либерализацию визового режима с функционированием системы ETIAS, на чем настаивала Испания.

Чешская Республика, которая сейчас председательствует в Европейском Совете на ротационной основе, настаивала на принятии решения о либерализации визового режима в течение своего шестимесячного срока председательства. Косово выполнило требования для визовой либерализации по меньшей мере с 2018 года, но оно неоднократно сталкивалось с препятствиями и задержками в принятии решения по разным причинам.

Во время встречи на прошлой неделе Испания, Словакия и Швеция попросили предоставить дополнительные разъяснения по этому предложению.

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Одобренное предложение было подготовлено чешским председательством на прошлой неделе, и в нем указано, что либерализация должна быть привязана к функционированию системы ETIAS.

Как сообщалось, Европейская комиссия отложила запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Евросоюз еще в 2016 принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 Европарламент утвердил законодательство, устанавливающее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Новая схема предусматривает, что после запуска и после переходного периода въезд из безвизовых стран в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.