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Росія втратила в війні ще 410 військових, найбільше – на трьох напрямках

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 08:29
Росія втратила в війні ще 410 військових, найбільше – на трьох напрямках
До бою, фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України 410 військовослужбовців, два танки і по п’ять артилерійських систем та бойових броньованих машин.

Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 23 листопада

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. 

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Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб убито;
  • танків ‒ 2 897 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1887 (+5) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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