Росія втратила в війні ще 410 військових, найбільше – на трьох напрямках

За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України 410 військовослужбовців, два танки і по п’ять артилерійських систем та бойових броньованих машин.

Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 23 листопада

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб убито;

танків ‒ 2 897 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,

артилерійських систем – 1887 (+5) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.