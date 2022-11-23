Росія втратила в війні ще 410 військових, найбільше – на трьох напрямках
Середа, 23 листопада 2022, 09:29
За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України 410 військовослужбовців, два танки і по п’ять артилерійських систем та бойових броньованих машин.
Джерело: дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 23 листопада
Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02 до 23.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 85 410 (+410) осіб убито;
- танків ‒ 2 897 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 832 (+5) од,
- артилерійських систем – 1887 (+5) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Дані уточнюються.