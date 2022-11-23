Россия потеряла в войне еще 410 военных, больше всего – на трех направлениях
Среда, 23 ноября 2022, 08:29
За прошедшие сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины 410 военнослужащих, два танка и пять артиллерийских систем и боевых бронированных машин.
Источник: данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 23 ноября
Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Реклама:
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 23.11 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 85 410 (+410) человек убиты;
- танков ‒ 2 897 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5 832 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+0),
- крылатые ракеты 480 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 396 (+3) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ