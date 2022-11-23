Россия потеряла в войне еще 410 военных, больше всего – на трех направлениях

За прошедшие сутки Российская Федерация потеряла в войне против Украины 410 военнослужащих, два танка и пять артиллерийских систем и боевых бронированных машин.

Источник: данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 23 ноября

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Общие боевые потери РФ с 24.02 по 23.11 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 85 410 (+410) человек убиты;

танков ‒ 2 897 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 832 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4 396 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Данные уточняются.