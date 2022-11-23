В Єрусалимі пролунали два вибухи на зупинках, є загиблий і поранені

На двох автобусних зупинках на в'їзді до Єрусалиму в середу зранку сталися вибухи, щонайменше одна людина загинула і 18 осіб отримали поранення.

Джерело: The Times Of Israel

Деталі: Два вибухи на двох автобусних зупинках біля в'їздів до Єрусалиму вранці 23 листопада призвели до загибелі однієї людини і поранення щонайменше 18 осіб, повідомили поліція і медики. Поліція охарактеризувала вибухи як терористичний акт.

Перший вибух стався недалеко від головного в'їзду в Єрусалим в районі Гіват Шауль, незабаром після 7 ранку за місцевим часом, у годину пік пасажиропотоку.

12 осіб, що знаходилися на автобусній зупинці, були поранені в результаті вибуху, в тому числі двоє в критичному стані і двоє в тяжкому, повідомили медичні працівники.

Одна з жертв пізніше померла в медичному центрі Шааре Зедек, повідомили представники лікарні.

Другий вибух стався невдовзі після 7:30 ранку на перехресті Рамот, на іншому в'їзді до Єрусалиму.

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У результаті другого вибуху три людини отримали легкі осколкові поранення, ще чотири людини були доставлені в лікарню з переляком, повідомили медики.

Автобус на станції був пошкоджений вибухом. Незрозуміло, чи були жертви на вокзалі і в самому автобусі.

За першими повідомленнями івритомовних ЗМІ, вибухи були спричинені вибуховим пристроєм, залишеним у сумках.

Відвідавши місце події, комісар поліції Ізраїлю Кобі Шабтай заявив, що нападників могло бути двоє.

"Такого масштабу нападу ми не бачили вже багато років", – сказав Шабтай.

Він закликав громадськість бути уважними до підозрілих пакунків і сказав, що правоохоронці сканують місто на наявність інших можливих пристроїв.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.

Служби безпеки Ізраїлю прочісують територію, намагаючись знайти підозрюваних у причетності до вибухів. Поліція перекрила трасу 1 після першого вибуху.

Вибухи сталися на тлі загострення напруженості після серії палестинських нападів, у результаті яких із початку року в Ізраїлі та на Західному березі загинуло 29 осіб.

За останні місяці в Єрусалимі сталося кілька ножових нападів і спроб ножових нападів, в основному в Старому місті. Минулого місяця палестинський бойовик убив ізраїльського солдата на контрольно-пропускному пункті поблизу Єрусалиму.

Навесні військові розпочали масштабну антитерористичну операцію на Західному березі річки Йордан після цих нападів. У результаті операції було здійснено понад 2000 арештів під час майже нічних рейдів, але також загинуло понад 130 палестинців, багато з них – під час нападів або під час зіткнень із силами безпеки.

Вибухи в автобусах і громадських місцях були характерною рисою Другої інтифади з 2000 по 2005 рік, але в основному вщухли за останні 17 років.

У 2016 році терористичне угруповання ХАМАС було звинувачено у вибуху автобуса в Єрусалимі, в результаті якого 21 людина отримала поранення. А в 2011 році бомба, захована в рюкзаку, вибухнула на автобусній зупинці біля Єрусалимського міжнародного конференц-центру, в результаті чого двоє людей загинули і ще десятки отримали поранення.