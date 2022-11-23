Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Єрусалимі пролунали два вибухи на зупинках, є загиблий і поранені

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 09:53

На двох автобусних зупинках на в'їзді до Єрусалиму в середу зранку сталися вибухи, щонайменше одна людина загинула і 18 осіб отримали поранення.

Джерело: The Times Of Israel

Деталі: Два вибухи на двох автобусних зупинках біля в'їздів до Єрусалиму вранці 23 листопада призвели до загибелі однієї людини і поранення щонайменше 18 осіб, повідомили поліція і медики. Поліція охарактеризувала вибухи як терористичний акт.

Перший вибух стався недалеко від головного в'їзду в Єрусалим в районі Гіват Шауль, незабаром після 7 ранку за місцевим часом, у годину пік пасажиропотоку.

12 осіб, що знаходилися на автобусній зупинці, були поранені в результаті вибуху, в тому числі двоє в критичному стані і двоє в тяжкому, повідомили медичні працівники.

Одна з жертв пізніше померла в медичному центрі Шааре Зедек, повідомили представники лікарні.

Другий вибух стався невдовзі після 7:30 ранку на перехресті Рамот, на іншому в'їзді до Єрусалиму.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті другого вибуху три людини отримали легкі осколкові поранення, ще чотири людини були доставлені в лікарню з переляком, повідомили медики.

Автобус на станції був пошкоджений вибухом. Незрозуміло, чи були жертви на вокзалі і в самому автобусі.

За першими повідомленнями івритомовних ЗМІ, вибухи були спричинені вибуховим пристроєм, залишеним у сумках.

Відвідавши місце події, комісар поліції Ізраїлю Кобі Шабтай заявив, що нападників могло бути двоє.

"Такого масштабу нападу ми не бачили вже багато років", – сказав Шабтай.

Він закликав громадськість бути уважними до підозрілих пакунків і сказав, що правоохоронці сканують місто на наявність інших можливих пристроїв.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.

Служби безпеки Ізраїлю прочісують територію, намагаючись знайти підозрюваних у причетності до вибухів. Поліція перекрила трасу 1 після першого вибуху.

Вибухи сталися на тлі загострення напруженості після серії палестинських нападів, у результаті яких із початку року в Ізраїлі та на Західному березі загинуло 29 осіб.

За останні місяці в Єрусалимі сталося кілька ножових нападів і спроб ножових нападів, в основному в Старому місті. Минулого місяця палестинський бойовик убив ізраїльського солдата на контрольно-пропускному пункті поблизу Єрусалиму.

Навесні військові розпочали масштабну антитерористичну операцію на Західному березі річки Йордан після цих нападів. У результаті операції було здійснено понад 2000 арештів під час майже нічних рейдів, але також загинуло понад 130 палестинців, багато з них – під час нападів або під час зіткнень із силами безпеки.

Вибухи в автобусах і громадських місцях були характерною рисою Другої інтифади з 2000 по 2005 рік, але в основному вщухли за останні 17 років.

У 2016 році терористичне угруповання ХАМАС було звинувачено у вибуху автобуса в Єрусалимі, в результаті якого 21 людина отримала поранення. А в 2011 році бомба, захована в рюкзаку, вибухнула на автобусній зупинці біля Єрусалимського міжнародного конференц-центру, в результаті чого двоє людей загинули і ще десятки отримали поранення.

Теми: Ізраїльтероризм
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко

США допускають, що РФ застосує хімічну зброю у разі продовження поразок в Україні – ЗМІ

Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети

Стрілянина у США: менеджер Walmart убив 6 співробітників і застрелився

Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ

відеоЗеленський – Радбезу ООН: пора засудити РФ і підтримати українську формулу миру

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль дозволив членам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами – ЗМІ
Зеленський про Ізраїль і ППО: Нетаньягу обіцяв розібратися з цим питанням
В Ізраїлі кажуть, що не можуть надати Україні ППО, бо самим не вистачає
Останні новини
08:45
У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці
08:38
Міністр оборони Польщі попросив Німеччину передати Patriot Україні
08:23
Дніпропетровщина: на поверхню підняли майже 3 тисячі працівників, що застрягли у шахтах
08:22
У Горлівці окупанти наказали пакувати вбитих "вагнерівців" без експертизи – Генштаб
07:57
70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко
07:48
Росіяни готують залізобетон у Криму й обороняються на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ
07:30
"Ланцети" і ракети: Генштаб розповів, які області зачепив масований удар 23 листопада
07:07
Сербія та Косово досягли угоди в конфлікті щодо номерних знаків
06:33
Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі
06:13
Суд у Бразилії відхилив скаргу Болсонару щодо президентських перегонів
Усі новини...