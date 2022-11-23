В Иерусалиме прогремели два взрыва на остановках, есть погибший и раненые

На двух автобусных остановках на въезде в Иерусалим в среду утром произошли взрывы, по меньшей мере один человек погиб и 18 получили ранения.

Источник: The Times Of Israel

Детали: Два взрыва на двух автобусных остановках возле въездов в Иерусалим утром 23 ноября привели к гибели одного человека и ранению по меньшей мере 18 человек, сообщили полиция и медики. Полиция охарактеризовала взрывы как террористический акт.

Первый взрыв произошел недалеко от главного въезда в Иерусалим в районе Гиват Шауль, вскоре после 7 утра по местному времени, в час пик пассажиропотока.

Находившиеся на автобусной остановке 12 человек были ранены в результате взрыва, в том числе двое в критическом состоянии и двое в тяжелом, сообщили медицинские работники.

Одна из жертв позже скончалась в медицинском центре Шааре Зедек, сообщили представители больницы.

Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 утра на перекрестке Рамоф, на другом въезде в Иерусалим.

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В результате второго взрыва три человека получили легкие осколочные ранения, еще четыре человека были доставлены в больницу с испугом, сообщили медики.

Автобус на станции был поврежден взрывом. Непонятно, были ли жертвы на вокзале и в самом автобусе.

По первым сообщениям ивритоязычных СМИ, взрывы были вызваны взрывным устройством, оставленным в сумках.

Посетив место происшествия комиссар полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что нападавших могло быть двое.

"Такого масштаба нападения мы не видели уже много лет", – сказал Шабтай.

Он призвал общественность быть внимательными к подозрительным сверткам и сказал, что правоохранители сканируют город на наличие других возможных устройств.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракты.

Службы безопасности Израиля прочесывают территорию, пытаясь найти подозреваемых в причастности к взрывам. Полиция перекрыла трассу 1 после первого взрыва.

Взрывы произошли на фоне обострения напряженности после серии палестинских нападений, в результате которых с начала года в Израиле и на Западном берегу погибли 29 человек.

За последние месяцы в Иерусалиме произошло несколько ножевых нападений и попыток ножевых нападений, в основном в Старом городе. В прошлом месяце палестинский боевик убил израильского солдата на контрольно-пропускном пункте вблизи Иерусалима.

Весной военные приступили к масштабной антитеррористической операции на Западном берегу реки Иордан после этих нападений. В результате операции было проведено более 2000 арестов во время почти ночных рейдов, но также погибли более 130 палестинцев, многие из них – во время нападений или столкновений с силами безопасности.

Взрывы в автобусах и общественных местах были отличительной чертой Второй интифады с 2000 по 2005 год, но в основном утихли за последние 17 лет.

В 2016 году террористическая группировка ХАМАС была обвинена в подрыве автобуса в Иерусалиме, в результате которого 21 человек получил ранения. А в 2011 году бомба, спрятанная в рюкзаке, взорвалась на автобусной остановке возле Иерусалимского международного конференц-центра, в результате чего два человека погибли и еще десятки получили ранения.