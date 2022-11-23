Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 10:25

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон стверджує, що у Франції до останнього не вірили у те, що Путін піде на повномасштабне вторгнення, а у Берліні на певному етапі вважали за краще, якщо Україна швидко впаде; у Римі - ухилялися від жорсткої позиції щодо Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю партнерській гілці CNN у Португалії, пише "Європейська правда"

За словами Джонсона, настрої у європейських столицях перед 24 лютого дуже різнилися і на той час не було тієї єдності та однозначної підтримки України, яка з’явилася пізніше. 

"Усе це було величезним шоком… Ми могли бачити, що російські БТГ накопичуються, але різні країни мали різну точку зору щодо перспектив. На певному етапі німецька позиція полягала у тому, що якщо це станеться - це було би катастрофою, але тоді було би краще, щоб усе швидко закінчилося і Україна впала", - сказав Джонсон, додавши, що до цього Берлін спонукали низка обґрунтованих економічних причин. 

"Я не міг підтримати цю точку зору, я вважав, що це катастрофічний підхід. Але я можу зрозуміти, чому вони міркували так, як міркували", - додав він.

За словами Бориса Джонсона, у Франції також до останнього моменту не могли повірити, що Путін справді піде на повномасштабне вторгнення. 

CNN нагадує, що раніше від джерел надходила інформація, що відставка у березні керівника французької військової розвідки Еріка Відо була пов’язана частково саме з тим, що вони не передбачили такого сценарію. 

ВІДЕО ДНЯ

Джонсон також розкритикував початковий підхід Рима до загрози нападу РФ на Україну. За його словами, в уряді Маріо Драгі певний час казали, що не можуть підтримати позицію Лондона про те, що потрібно реагувати жорстко - через велику залежність від російських енергоносіїв.  

Проте після 24 лютого, каже він, настрої швидко змінилися. "Німці, французи, італійці, Джо Байден - усі побачили, що варіантів просто немає. Тому що з цією людиною (Путіним) не можна вести перемовини. Це ключовий момент", - зазначив Джонсон, додавши, що після того реакція ЄС на російську агресію була "блискучою". 

"Зараз я високо оцінюю те, як зреагував Євросоюз. Вони діяли об’єднано, санкції були жорсткими", - сказав Джонсон. 

Він також похвалив президента України Володимира Зеленського за лідерство і припустив, що події могли розвиватись зовсім інакше, якби на цій посаді був не він. 

Теми: Борис ДжонсонвійнаУкраїнаЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко

Сербія та Косово досягли угоди в конфлікті щодо номерних знаків

США допускають, що РФ застосує хімічну зброю у разі продовження поразок в Україні – ЗМІ

Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети

Стрілянина у США: менеджер Walmart убив 6 співробітників і застрелився

Лукашенко порозмірковував про розпад ОДКБ

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон не вірить, що Путін застосує ядерну зброю в Україні
Джонсон збирається просувати "план Маршалла" для України на міжнародній арені - ЗМІ
Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії
Останні новини
09:02
Глава МЗС Словаччини назвав огидною появу Орбана у шарфі з мапою "Великої Угорщини"
08:45
У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці
08:38
США привітали досягнення домовленості між Сербією і Косово
08:23
Дніпропетровщина: на поверхню підняли майже 3 тисячі працівників, що застрягли у шахтах
08:22
У Горлівці окупанти наказали пакувати вбитих "вагнерівців" без експертизи – Генштаб
07:57
70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко
07:48
Росіяни готують залізобетон у Криму й обороняються на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ
07:30
"Ланцети" і ракети: Генштаб розповів, які області зачепив масований удар 23 листопада
07:07
Сербія та Косово досягли угоди в конфлікті щодо номерних знаків
06:33
Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі
Усі новини...