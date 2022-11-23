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Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 09:25
Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон стверджує, що у Франції до останнього не вірили у те, що Путін піде на повномасштабне вторгнення, а у Берліні на певному етапі вважали за краще, якщо Україна швидко впаде; у Римі - ухилялися від жорсткої позиції щодо Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю партнерській гілці CNN у Португалії, пише "Європейська правда"

За словами Джонсона, настрої у європейських столицях перед 24 лютого дуже різнилися і на той час не було тієї єдності та однозначної підтримки України, яка з’явилася пізніше. 

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"Усе це було величезним шоком… Ми могли бачити, що російські БТГ накопичуються, але різні країни мали різну точку зору щодо перспектив. На певному етапі німецька позиція полягала у тому, що якщо це станеться - це було би катастрофою, але тоді було би краще, щоб усе швидко закінчилося і Україна впала", - сказав Джонсон, додавши, що до цього Берлін спонукали низка обґрунтованих економічних причин. 

"Я не міг підтримати цю точку зору, я вважав, що це катастрофічний підхід. Але я можу зрозуміти, чому вони міркували так, як міркували", - додав він.

За словами Бориса Джонсона, у Франції також до останнього моменту не могли повірити, що Путін справді піде на повномасштабне вторгнення. 

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CNN нагадує, що раніше від джерел надходила інформація, що відставка у березні керівника французької військової розвідки Еріка Відо була пов’язана частково саме з тим, що вони не передбачили такого сценарію. 

Джонсон також розкритикував початковий підхід Рима до загрози нападу РФ на Україну. За його словами, в уряді Маріо Драгі певний час казали, що не можуть підтримати позицію Лондона про те, що потрібно реагувати жорстко - через велику залежність від російських енергоносіїв.  

Проте після 24 лютого, каже він, настрої швидко змінилися. "Німці, французи, італійці, Джо Байден - усі побачили, що варіантів просто немає. Тому що з цією людиною (Путіним) не можна вести перемовини. Це ключовий момент", - зазначив Джонсон, додавши, що після того реакція ЄС на російську агресію була "блискучою". 

"Зараз я високо оцінюю те, як зреагував Євросоюз. Вони діяли об’єднано, санкції були жорсткими", - сказав Джонсон. 

Він також похвалив президента України Володимира Зеленського за лідерство і припустив, що події могли розвиватись зовсім інакше, якби на цій посаді був не він. 

Теми: Борис ДжонсонвійнаУкраїнаЄС
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