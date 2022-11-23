Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон стверджує, що у Франції до останнього не вірили у те, що Путін піде на повномасштабне вторгнення, а у Берліні на певному етапі вважали за краще, якщо Україна швидко впаде; у Римі - ухилялися від жорсткої позиції щодо Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю партнерській гілці CNN у Португалії, пише "Європейська правда".

За словами Джонсона, настрої у європейських столицях перед 24 лютого дуже різнилися і на той час не було тієї єдності та однозначної підтримки України, яка з’явилася пізніше.

"Усе це було величезним шоком… Ми могли бачити, що російські БТГ накопичуються, але різні країни мали різну точку зору щодо перспектив. На певному етапі німецька позиція полягала у тому, що якщо це станеться - це було би катастрофою, але тоді було би краще, щоб усе швидко закінчилося і Україна впала", - сказав Джонсон, додавши, що до цього Берлін спонукали низка обґрунтованих економічних причин.

"Я не міг підтримати цю точку зору, я вважав, що це катастрофічний підхід. Але я можу зрозуміти, чому вони міркували так, як міркували", - додав він.

За словами Бориса Джонсона, у Франції також до останнього моменту не могли повірити, що Путін справді піде на повномасштабне вторгнення.

CNN нагадує, що раніше від джерел надходила інформація, що відставка у березні керівника французької військової розвідки Еріка Відо була пов’язана частково саме з тим, що вони не передбачили такого сценарію.

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Джонсон також розкритикував початковий підхід Рима до загрози нападу РФ на Україну. За його словами, в уряді Маріо Драгі певний час казали, що не можуть підтримати позицію Лондона про те, що потрібно реагувати жорстко - через велику залежність від російських енергоносіїв.

Проте після 24 лютого, каже він, настрої швидко змінилися. "Німці, французи, італійці, Джо Байден - усі побачили, що варіантів просто немає. Тому що з цією людиною (Путіним) не можна вести перемовини. Це ключовий момент", - зазначив Джонсон, додавши, що після того реакція ЄС на російську агресію була "блискучою".

"Зараз я високо оцінюю те, як зреагував Євросоюз. Вони діяли об’єднано, санкції були жорсткими", - сказав Джонсон.

Він також похвалив президента України Володимира Зеленського за лідерство і припустив, що події могли розвиватись зовсім інакше, якби на цій посаді був не він.