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Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 09:25
Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины

Бывший премьер Британии Борис Джонсон утверждает, что во Франции до последнего не верили в то, что Путин пойдет на полномасштабное вторжение, а в Берлине на определенном этапе считали лучшим, если Украина быстро падет; в Риме - уклонялись от жесткой позиции в отношении России.

Об этом он заявил в интервью партнерской ветке CNN в Португалии, пишет "Европейская правда"

По словам Джонсона, настроения в европейских столицах перед 24 февраля очень отличались и в то время не было того единства и однозначной поддержки Украины, которая появилась позже. 

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"Все это было огромным шоком... Мы могли видеть, что российские БТГ накапливаются, но разные страны имели разную точку зрения относительно перспектив. На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что если это произойдет - это будет катастрофа, но тогда было бы лучше, чтобы все быстро закончилось и Украина пала", - сказал Джонсон, добавив, что к этому Берлин побуждали ряд обоснованных экономических причин. 

"Я не мог поддержать эту точку зрения, я считал, что это катастрофический подход. Но я могу понять, почему они рассуждали так, как рассуждали", - добавил он.

По словам Бориса Джонсона, во Франции также до последнего момента не могли поверить, что Путин действительно пойдет на полномасштабное вторжение. 

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CNN напоминает, что ранее от источников поступала информация, что отставка в марте руководителя французской военной разведки Эрика Видо была связана частично именно с тем, что они не предусмотрели такого сценария. 

Джонсон также раскритиковал изначальный подход Рима к угрозе нападения РФ на Украину. По его словам, в правительстве Марио Драги некоторое время говорили, что не могут поддержать позицию Лондона о том, что нужно реагировать жестко - из-за большой зависимости от российских энергоносителей.  

Однако после 24 февраля, говорит он, настроения быстро изменились. "Немцы, французы, итальянцы, Джо Байден - все увидели, что вариантов просто нет. Потому что с этим человеком (Путиным) нельзя вести переговоры. Это ключевой момент", - отметил Джонсон, добавив, что после того реакция ЕС на российскую агрессию была "блестящей". 

"Сейчас я высоко оцениваю то, как среагировал Евросоюз. Они действовали объединенно, санкции были жесткими", - сказал Джонсон. 

Он также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за лидерство и предположил, что события могли развиваться совсем иначе, если бы на этом посту был не он. 

Темы: Борис ДжонсонвойнаУкраинаЕС
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