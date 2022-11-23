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Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 09:29
Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King
Гелікоптер Sea King, фото Getty Images

Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні. 

Як повідомляє BBC, про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда".

Його заява пролунала в Осло на зустрічі з колегами із союзницьких країн, де обговорюють у тому числі подальшу військову підтримку для України.

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Останні шість тижнів українські фахівці проходили навчання у Британії з керування та обслуговування гелікоптерів, які будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій. 

Воллес також повідомив, що Британія надасть додаткові 10 тисяч артилерійських снарядів. 

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря. 

Днями стало відомо, що також Лондон передав Україні вдосконалені ракети Brimstone 2. Також, як відомо, Британія допомагає зимовою формою та спорядженням.

Загалом Британія - на другому місці після США за обсягами допомоги, які надає Україні.

Теми: Велика Британіязброяавіавійна
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