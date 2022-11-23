Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King

Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.

Как сообщает BBC, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда".

Его заявление прозвучало в Осло на встрече с коллегами из союзнических стран, где обсуждают в том числе дальнейшую военную поддержку для Украины.

Последние шесть недель украинские специалисты проходили обучение в Британии по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций.

Уоллес также сообщил, что Британия предоставит дополнительные 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать с 2018 года.

Напомним, во время своего первого визита в Киев новый премьер Британии Риши Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух.

ВИДЕО ДНЯ

На днях стало известно, что также Лондон передал Украине усовершенствованные ракеты Brimstone 2. Также, как известно, Великобритания помогает зимней формой и снаряжением.

В целом Великобритания - на втором месте после США по объемам помощи, которые предоставляет Украине.