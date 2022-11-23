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Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 10:29
Вертолет Sea King, фото Getty Images

Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине. 

Как сообщает BBC, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда".

Его заявление прозвучало в Осло на встрече с коллегами из союзнических стран, где обсуждают в том числе дальнейшую военную поддержку для Украины.

Последние шесть недель украинские специалисты проходили обучение в Британии по управлению и обслуживанию вертолетов, которые будут использоваться для поисково-спасательных операций. 

Уоллес также сообщил, что Британия предоставит дополнительные 10 тысяч артиллерийских снарядов. 

Вертолеты Sea King ранее использовались британскими воздушными силами и флотом, на флоте последний Sea King перестали использовать с 2018 года. 

Напомним, во время своего первого визита в Киев новый премьер Британии Риши Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух. 

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На днях стало известно, что также Лондон передал Украине усовершенствованные ракеты Brimstone 2. Также, как известно, Великобритания помогает зимней формой и снаряжением.

В целом Великобритания - на втором месте после США по объемам помощи, которые предоставляет Украине.

Темы: Великобританияоружиеавиавойна
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