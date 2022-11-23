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Окупанти перетворили на казарми школи у Запорізькій області – Спротив

Ірина БалачукСереда, 23 листопада 2022, 09:48
Окупанти перетворили на казарми школи у Запорізькій області – Спротив
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російські загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів  пояснює це "охороною". У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі".

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Деталі: Також повідомляється, що окупанти продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях поряд з цивільними пацієнтами, використовуючи їх як живий щит.

Спротив зазначає, що росіяни ховають і свою техніку на території медзакладів. Зокрема, в смт Михайлівка Запорізької області у дворі на території пологового будинку розміщені близько 5 машин російських загарбників.

ЦНС закликає мешканців ТОТ виїхати з окупованих територій і не ставати "живим щитом" для ворога.  

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Теми: Запорізька областьокупація
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