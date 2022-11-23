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Оккупанты превратили в казармы школы в Запорожской области – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 09:48
Оккупанты превратили в казармы школы в Запорожской области – Сопротивление
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей и объясняет это "охраной". В связи с бегством врага из Херсона, потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожье".

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Детали: Также сообщается, что оккупанты продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах рядом с гражданскими пациентами, используя их как живой щит.

Сопротивление отмечает, что россияне прячут и свою технику на территории медучреждений. В частности, в пгт Михайловка Запорожской области во дворе на территории роддома размещены около 5 машин российских захватчиков.

ЦНС призывает жителей ВОТ выехать из оккупированных территорий и не становиться "живым щитом" для врага. 

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Темы: Запорожская областьоккупация
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