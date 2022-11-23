Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты превратили в казармы школы в Запорожской области – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 10:48
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Расселение солдат происходит несмотря на учебный процесс, обычно враг занимает один из этажей и объясняет это "охраной". В связи с бегством врага из Херсона, потребность в расселении возросла, поэтому оккупанты заняли еще большее количество школ в Запорожье".

Детали: Также сообщается, что оккупанты продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах рядом с гражданскими пациентами, используя их как живой щит.

Сопротивление отмечает, что россияне прячут и свою технику на территории медучреждений. В частности, в пгт Михайловка Запорожской области во дворе на территории роддома размещены около 5 машин российских захватчиков.

ЦНС призывает жителей ВОТ выехать из оккупированных территорий и не становиться "живым щитом" для врага. 

Темы: Запорожская областьоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

70% процентов Киева без электричества, воду частично вернули – Кличко

Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам

США допускают, что РФ применит химоружие в случае продолжения поражений в Украине – СМИ

Бред постпреда РФ: в гибели людей якобы виновата украинская ПВО и американские ракеты

Стрельба в США: менеджер Walmart убил 6 сотрудников и застрелился

Лукашенко порассуждал о распаде ОДКБ

Все новости...
Запорожская область
Россияне ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье, погиб младенец – ОВА
Оккупанты попали в пункт выдачи гуманитарной помощи в Орехове, погиб соцработник - Запорожская ОВА
На ЗАЭС есть большие повреждения, но ключевое оборудование в целости – МАГАТЭ
Последние новости
09:22
Власти призывают жителей максимально экономить свет
09:02
Глава МИД Словакии назвал отвратительным появление Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии"
08:45
В киевских районах без света о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители
08:38
США приветствовали достижение договоренности между Сербией и Косово
08:23
Днепропетровщина: на поверхность подняли почти 3 тысячи работников, застрявших в шахтах
08:22
В Горловке оккупанты приказали паковать убитых "вагнеровцев" без экспертизы – Генштаб
07:57
70% процентов Киева без электричества, воду частично вернули – Кличко
07:48
Россияне готовят железобетон в Крыму и обороняются на нескольких направлениях – Генштаб ВСУ
07:30
"Ланцеты" и ракеты: Генштаб рассказал, какие области задел массированный удар 23 ноября
07:07
Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам
Все новости...