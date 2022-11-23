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Глава МАГАТЕ зустрівся з делегацією РФ, щоб обговорити захист Запорізької АЕС

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 11:39

Глава ядерного наглядового органу ООН зустрівся з російською делегацією в Стамбулі у середу, щоб обговорити питання безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка контролюється російськими окупантами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Запорізька АЕС  знову зазнала російських обстрілів на вихідних, що призвело до нових закликів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити навколо неї захисну зону для запобігання ядерної катастрофи.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російською делегацією на чолі з генеральним директором "Росатома" Алексєєм Ліхачовим сьогодні в Стамбулі для консультацій з операційних аспектів, пов'язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, і про термінове створення зони захисту ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Гроссі протягом декількох місяців попереджав про ризик потенційно катастрофічної аварії через обстріли.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після обстрілів Запорізької АЕС закликав зробити все для безпеки і захищеності станцій.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСРосія
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