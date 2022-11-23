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Глава МАГАТЭ встретился с делегацией РФ, чтобы обсудить защиту Запорожской АЭС

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 10:39

Глава ядерного надзорного органа ООН встретился с российской делегацией в Стамбуле в среду, чтобы обсудить вопросы безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая контролируется российскими оккупантами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Запорожская АЭС снова подверглась российским обстрелам в выходные, что привело к новым призывам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) создать вокруг нее защитную зону для предотвращения ядерной катастрофы.

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"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым сегодня в Стамбуле для консультаций по операционным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине, и о срочном создании зоны защиты ядерной безопасности", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Гросси в течение нескольких месяцев предупреждал о риске потенциально катастрофической аварии из-за обстрелов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после обстрелов Запорожской АЭС призвал сделать все для безопасности и защищенности станций.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСРосcия
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