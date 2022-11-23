Окупанти убили 2 і поранили 10 цивільних на Херсонщині – ОВА

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Янушевича

Російські загарбники 22 листопада продовжили обстрілювати Херсонську область, у резульаті чого загинули 2 людини та ще 10 отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "За минулу добу ворожі обстріли забрали життя 2 жителів Херсонщини, ще 10 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що під ворожий вогонь потрапили 4 населені пункти Бериславського району та 6 – Херсонського.



У Херсонському районі росіяни обстріляли Херсон, Білозерку, Степанівку, Чорнобаївку, Токарівку та Зеленівку, також зафіксовано влучання ворожих снарядів поблизу Музиківки. У результаті обстрілів у населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру.



У Бериславському районі російські окупанти гатили по Бериславу, Козацькому, Гаврилівці, Новоолександрівці. Ворожими снарядами знищено та пошкоджено будинки місцевих жителів.

