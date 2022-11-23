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Оккупанты убили 2 и ранили 10 гражданских на Херсонщине – ОВА

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 11:49
Последствия российских обстрелов на Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Янушевича

Российские захватчики 22 ноября продолжили обстреливать Херсонскую область, в результате чего погибли 2 человека и еще 10 получили ранения.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "За минувшие сутки вражеские обстрелы унесли жизни 2 жителей Херсонщины, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Глава ОВА отметил, что под вражеский огонь попали 4 населенных пункта Бериславского района и 6 – Херсонского.

В Херсонском районе россияне обстреляли Херсон, Белозерку, Степановку, Чернобаевку, Токаревку и Зеленовку, также зафиксировано попадание вражеских снарядов вблизи Музыковки. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура.

В Бериславском районе российские оккупанты били по Бериславу, Казацкому, Гавриловке, Новоалександровке. Вражескими снарядами уничтожены и повреждены дома местных жителей.

Темы: Херсонская областьХерсонвойнажертвы
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