Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты убили 2 и ранили 10 гражданских на Херсонщине – ОВА

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 10:49
Оккупанты убили 2 и ранили 10 гражданских на Херсонщине – ОВА
Последствия российских обстрелов на Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram Янушевича

Российские захватчики 22 ноября продолжили обстреливать Херсонскую область, в результате чего погибли 2 человека и еще 10 получили ранения.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "За минувшие сутки вражеские обстрелы унесли жизни 2 жителей Херсонщины, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что под вражеский огонь попали 4 населенных пункта Бериславского района и 6 – Херсонского.

В Херсонском районе россияне обстреляли Херсон, Белозерку, Степановку, Чернобаевку, Токаревку и Зеленовку, также зафиксировано попадание вражеских снарядов вблизи Музыковки. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура.

В Бериславском районе российские оккупанты били по Бериславу, Казацкому, Гавриловке, Новоалександровке. Вражескими снарядами уничтожены и повреждены дома местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьХерсонвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: