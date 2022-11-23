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Папа Римський вшанував жертв Голодомору та жертви агресії РФ проти України

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 10:53
Папа Римський вшанував жертв Голодомору та жертви агресії РФ проти України
Папа Римський: фото Vatican News

З Ватикану повідомляють, що під час середової зустрічі з паломниками Папа Франциск скерував думку до багатостраждальної України, пом’янувши жертви Голодомору, назвавши його геноцидом.

Джерело: Vatican News

Пряма мова Папи: "Пам’ятаймо про багатостраждальну Україну. Цієї суботи припадає річниця жахливого геноциду Голодомору, масового вбивства голодом у 1932-1933 роках, штучно спровокованого Сталіним.

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Молімося за жертви цього геноциду, і молімося за численних українців, дітей і жінок, похилих віком, малят, які сьогодні переживають мучеництво агресії".

Деталі: Вказано, що це понтифік сказав наприкінці загальної аудієнції 23 листопада.

Кілька хвилин перед цим, складаючи побажання учасникам і вболівальникам чемпіонату світу з футболу, що розпочався у Катарі, Папа побажав, аби ця подія стала "нагодою для зустрічі та гармонії між народами, сприяючи братерству та мирові".

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"Молімося за мир у світі і за завершення всіх конфліктів, особливо пам’ятаючи про жахливі страждання дорогого й багатостраждального українського народу", – закликав він.

Теми: Папа Римськийвійна
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