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Папа Римский почтил память жертв Голодомора и жертвы агрессии РФ против Украины

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 10:53
Папа Римский почтил память жертв Голодомора и жертвы агрессии РФ против Украины
Папа Римский: фото Vatican News

Из Ватикана сообщают, что во время встречи с паломниками в среду Папа Франциск устремил свои мысли к многострадальной Украине, помянув жертвы Голодомора, назвав его геноцидом.

Источник: Vatican News

Прямая речь Папы: "Помним о многострадальной Украине. В эту субботу приходится годовщина ужасного геноцида Голодомора, массового убийства голодом в 1932-1933 годах, искусственно спровоцированного Сталиным.

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Помолимся за жертвы этого геноцида, и помолимся за многочисленных украинцев, детей и женщин, стариков, малышей, которые сегодня переживают мученичество агрессии".

Детали: Указано, что это понтифик сказал в конце общей аудиенции 23 ноября.

Несколько минут перед этим, составляя пожелания участникам и болельщикам чемпионата мира по футболу, который начался в Катаре, Папа пожелал, чтобы это событие стало "возможностью для встречи и гармонии между народами, способствуя братству и миру".

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"Давайте молиться за мир в мире и за завершение всех конфликтов, особенно помня об ужасных страданиях дорогого и многострадального украинского народа", - призвал он.

Темы: Папа Римскийвойна
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