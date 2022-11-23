Папа Римский почтил память жертв Голодомора и жертвы агрессии РФ против Украины

Из Ватикана сообщают, что во время встречи с паломниками в среду Папа Франциск устремил свои мысли к многострадальной Украине, помянув жертвы Голодомора, назвав его геноцидом.

Источник: Vatican News

Прямая речь Папы: "Помним о многострадальной Украине. В эту субботу приходится годовщина ужасного геноцида Голодомора, массового убийства голодом в 1932-1933 годах, искусственно спровоцированного Сталиным.

Помолимся за жертвы этого геноцида, и помолимся за многочисленных украинцев, детей и женщин, стариков, малышей, которые сегодня переживают мученичество агрессии".

Детали: Указано, что это понтифик сказал в конце общей аудиенции 23 ноября.

Несколько минут перед этим, составляя пожелания участникам и болельщикам чемпионата мира по футболу, который начался в Катаре, Папа пожелал, чтобы это событие стало "возможностью для встречи и гармонии между народами, способствуя братству и миру".

"Давайте молиться за мир в мире и за завершение всех конфликтов, особенно помня об ужасных страданиях дорогого и многострадального украинского народа", - призвал он.