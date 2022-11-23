Верховний суд Британії не дозволив Шотландії провести референдум про незалежність

Верховний суд Британії не визнав право законодавчого органу Шотландії самостійно анонсувати другий референдум щодо виходу зі складу Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Судді одностайно вирішили, що парламент Шотландії не може організовувати другий референдум про незалежність.

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Вирок є дуже важливим, оскільки від нього залежить, як перша міністерка Шотландії Ніколи Стерджен зможе реалізувати свої наміри без жорсткого конфлікту з Лондоном. Судді дослідили близько 8000 сторінок аргументації.

Лорд Рід, президент Суду, зазначив, що акт про заснування парламенту Шотландії передбачає, що його повноваження обмежені, зокрема, парламент Шотландії не може виступати із законодавчими ініціативами у питаннях, які є виключною компетенцією парламенту Сполученого Королівства у Вестмінстері. "Ці виключні питання включають фундаментальні аспекти Конституції Сполученого Королівства, у тому числі союзу Шотландії і Британії", - аргументував він.

"Відповідно, за відсутності будь-яких змін до визначення поняття зарезервованих питань… парламент Шотландії не має повноважень виступати з ініціативою референдуму про незалежність Шотландії", - сказав лорд Рід.

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Нагадаємо, у червні Нікола Стерджен заявила про намір провести другий референдум про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

Уряд Великої Британії стверджував, що не дозволить провести новий референдум, посилаючись на результати 2014 року й апелюючи до того, що голосування, здійснене без схвалення Лондона, не буде юридично обов'язковим.

Навіть якщо референдум відбудеться, як запропоновано, більшість голосів сама по собі не зробить Шотландію незалежною від решти Великої Британії.

Після обрання Ріші Сунака прем'єром Британії Стерджен закликала до дострокових виборів та знову повторила, що Шотландія має стати незалежною.

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