Верховный суд Британии не разрешил Шотландии провести референдум о независимости

Верховный суд Великобритании не признал право законодательного органа Шотландии самостоятельно анонсировать второй референдум по выходу из состава Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Судьи единогласно решили, что парламент Шотландии не может организовывать второй референдум о независимости.

Приговор очень важен, поскольку от него зависит, как первый министр Шотландии Никола Стерджен сможет реализовать свои намерения без жесткого конфликта с Лондоном. Судьи исследовали около 8000 страниц аргументации.

Лорд Рид, президент Суда, отметил, что акт об учреждении парламента Шотландии предусматривает, что его полномочия ограничены, в частности, парламент Шотландии не может выступать с законодательными инициативами в вопросах, которые являются исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства в Вестминстере. "Эти исключительные вопросы включают фундаментальные аспекты Конституции Соединенного Королевства, в том числе союза Шотландии и Британии", - аргументировал он.

"Соответственно, при отсутствии каких-либо изменений в определение понятия зарезервированных вопросов... парламент Шотландии не имеет полномочий выступать с инициативой референдума о независимости Шотландии", - сказал лорд Рид.