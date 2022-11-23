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Верховный суд Британии не разрешил Шотландии провести референдум о независимости

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 12:31
Getty Images

Верховный суд Великобритании не признал право законодательного органа Шотландии самостоятельно анонсировать второй референдум по выходу из состава Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Судьи единогласно решили, что парламент Шотландии не может организовывать второй референдум о независимости. 

Приговор очень важен, поскольку от него зависит, как первый министр Шотландии Никола Стерджен сможет реализовать свои намерения без жесткого конфликта с Лондоном. Судьи исследовали около 8000 страниц аргументации.  

Лорд Рид, президент Суда, отметил, что акт об учреждении парламента Шотландии предусматривает, что его полномочия ограничены, в частности, парламент Шотландии не может выступать с законодательными инициативами в вопросах, которые являются исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства в Вестминстере. "Эти исключительные вопросы включают фундаментальные аспекты Конституции Соединенного Королевства, в том числе союза Шотландии и Британии", - аргументировал он. 

"Соответственно, при отсутствии каких-либо изменений в определение понятия зарезервированных вопросов... парламент Шотландии не имеет полномочий выступать с инициативой референдума о независимости Шотландии", - сказал лорд Рид.

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Темы: Великобританияреферендум
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