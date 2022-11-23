Окупанти обстріляли пожежну частину в Бахмуті: 3 поранених

Троє цивільних отримали поранення у результаті обстрілу росіянами пожежної частини у Бахмуті Донецької області увечері 22 листопада.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Вчора ввечері (22 листопада – ред.) внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулось влучання снаряду на фасад 47-ї пожежної частини.

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Внаслідок обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільних особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.)".

Фото ДСНС

Деталі: Зазначається, що рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на автомобілі швидкої транспортували їх до лікарні.

фото ДСНС

Уламки снарядів пошкодили пасажирське скло пожежної автоцистерни, 3 віконних отвори та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.