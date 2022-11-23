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Оккупанты обстреляли пожарную часть в Бахмуте: 3 раненых

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 12:57
Фото ГСЧС

Трое гражданских получили ранения в результате обстрела россиянами пожарной части в Бахмуте Донецкой области вечером 22 ноября.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Вчера вечером (22 ноября – ред.) в результате артиллерийского обстрела города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части.

В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.)". 

 
Фото ГСЧС 

Детали: Отмечается, что спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле скорой транспортировали их в больницу. 

 
фото ГСЧС  

Обломки снарядов повредили пассажирское стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовку 3-х въездных ворот здания части. 

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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