Оккупанты обстреляли пожарную часть в Бахмуте: 3 раненых
Среда, 23 ноября 2022, 12:57
Трое гражданских получили ранения в результате обстрела россиянами пожарной части в Бахмуте Донецкой области вечером 22 ноября.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Вчера вечером (22 ноября – ред.) в результате артиллерийского обстрела города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части.
В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.)".
Детали: Отмечается, что спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле скорой транспортировали их в больницу.
Обломки снарядов повредили пассажирское стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовку 3-х въездных ворот здания части.