У трьох областях спрацювала ППО

Вдень 23 листопада на Дніпропетровщині, Полтавщині та Миколаївщині спрацювала протиповітряна оборона під час повітряної тривоги.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram, Суспільне, очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: Лукашук повідомив про роботу ППО на Дніпропетровщині та закликав не викладати відео та фото у соцмережі.

Оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 13:38: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО у Кременчуцькому районі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що працює ППО. За його словами, ракети летять з півдня і сходу.

Оновлено о 13:21: Суспільне повідомило, що у Кременчуцькому районі на Полтавщині було чутно звук вибуху.