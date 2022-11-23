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У трьох областях спрацювала ППО

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 листопада 2022, 13:16

Вдень 23 листопада на Дніпропетровщині, Полтавщині та Миколаївщині спрацювала протиповітряна оборона під час повітряної тривоги.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram, Суспільне, очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram,  голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: Лукашук повідомив про роботу ППО на Дніпропетровщині та закликав не викладати відео та фото у соцмережі.

Оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 13:38: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив роботу ППО у Кременчуцькому районі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що працює ППО. За його словами, ракети летять з півдня і сходу.

Оновлено о 13:21: Суспільне повідомило, що у Кременчуцькому районі на Полтавщині було чутно звук вибуху.

Теми: ППОвибухДніпропетровська областьПолтавська область
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