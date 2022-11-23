В трех областях сработала ПВО

Днем 23 ноября на Днепропетровщине, Николаевщине и Полтавщине сработала противовоздушная оборона во время воздушной тревоги.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, Суспильне, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: Лукашук сообщил о работе ППО в Днепропетровской области и призвал не выкладывать видео и фото в соцсети.

Объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 13:38: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО в Кременчугском районе. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что работает ППО. По его словам, ракеты летят с юга и востока.

Обновлено в 13:21: Суспильне сообщает, что в Кременчугском районе Полтавской области был слышен звук взрыва.