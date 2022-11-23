Концерн екснардепа був постачальником ВПК РФ навіть після 24 лютого: ДБР викрило схему

Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжив забезпечувати російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, арештовано майно на 1 мільярд гривень.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Працівники ДБР викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для ВПК та об'єктів критичної інфраструктури Росії.

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Бюро також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора. Це - одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком".

Деталі: За даними джерела УП в правоохоронних органах йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна і його концерн NICMAS.

Правоохоронці встановили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього нардепа з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств.

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Серед них були структури оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Концерн займав друге місце у поставках продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення російської федерації, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони з країни-посередника.

З 24 лютого 2022 року за цією схемою до РФ поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн, зазначають у ДБР.

Після одержання стратегічної продукції, "посередники" переправляли її до росії.

У ДБР звітують, що зупинено постачання російським виробникам:

- зброї та боєприпасів (АТ "БПТ "Сибприбормаш", рф, Алтайський край, м. Бійськ),

- вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ "Смоленський авіаційний завод", рф, м. Смоленск),

- космічних апаратів (АТ "Міаський машибудівний завод", рф, Челябинська обл., м. Міас)

- підприємств критичної інфраструктури російської федерації (АТ "Федеральна пасажирська компанія", м. Москва; ФБУ "Адміністрація Волго-Балт", м. Санкт-Петербург; ПАТ "Сахаліненерго", м. Южно-Сахалінськ, АТ "Кузбассенерго" та інш.).

У ході проведення слідчих дій на виробництві та в офісах концерну, ДБР вилучило чорнову бухгалтерію, паспорти, печатки та штампи, інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Серед іншого - в одного з керівників заводу та його дружини знайшли паспорти громадян РФ.

Було вилучене листування фігурантів у "месенджерах", з виправданням російської агресії на кшталт "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" тощо.

Також ДБР наклало арешти на майно концерну, у тому числі на два заводи в Сумах та Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир у Києві, елітні авто. Загальна вартість вже знайденого становить понад один мільярд гривень.

Також ініційовано арешт корпоративних прав та коштів на рахунках.

Крім того, ДБР перевіряє зв’язки бенефіціарів концерну з високопосадовцями вищих ешелонів влади України, які забезпечували відшкодування ПДВ зловмисникам.

Проводяться заходи з виявлення необґрунтованих активів у держслужбовців

Готуються підозри за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.