Концерн экс-нардепа снабжал российский ВПК даже после 24 февраля: ГБР разоблачило схему

Государственное бюро расследований заблокировало работу украинского концерна, который продолжил обеспечивать российский военно-промышленный комплекс даже после вторжения, арестовано имущество на 1 миллиард гривен.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Работники ГБР разоблачили и блокировали международный канал поставки комплектующих для ВПК и объектов критической инфраструктуры России.

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Бюро также сделало невозможным участие предателей-коллаборационистов, бывших представителей одной из пророссийских партий, в тендерных процедурах силовых ведомств агрессора. Это - одна из самых масштабных реализаций ГБР в ряде многих других успешных операций по этому направлению".

Детали: По данным источника УП в правоохранительных органах речь идет о народном депутате 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS.

Правоохранители установили, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего нардепа с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий.

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Среди них были структуры оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.





Концерн занимал второе место в поставках продукции для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

После полномасштабного вторжения Рссиойской Федерации, владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны из страны-посредника.

С 24 февраля 2022 года по этой схеме в РФ поставлено комплектующих минимум на 190 млн грн, отмечают в ГБР.

После получения стратегической продукции, "посредники" переправляли ее в Россию.

В ГБР отчитываются, что остановлены поставки российским производителям:

- оружия и боеприпасов (АО "БПТ "Сибприбормаш", рф, Алтайский край, г. Бийск),

- вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов (АО "Смоленский авиационный завод", рф, г. Смоленск),

- космических аппаратов (АО "Миасский машиностроительный завод", рф, Челябинская обл., г. Миас)

- предприятий критической инфраструктуры российской федерации (АО "Федеральная пассажирская компания", г. Москва; ФБУ "Администрация Волго-Балт", г. Санкт-Петербург; ПАО "Сахалинэнерго", г. Южно-Сахалинск, АО "Кузбассэнерго" и др.)

В ходе проведения следственных действий на производстве и в офисах концерна, ГБР изъяло черновую бухгалтерию, паспорта, печати и штампы, другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Среди прочего - у одного из руководителей завода и его жены нашли паспорта граждан РФ.

Была изъята переписка фигурантов в "мессенджерах", с оправданием российской агрессии наподобие "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" и тому подобное.

Также ГБР наложило аресты на имущество концерна, в том числе на два завода в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах, ряд квартир в Киеве, элитные авто. Общая стоимость уже найденного составляет более одного миллиарда гривен.

Также инициирован арест корпоративных прав и средств на счетах.

Кроме того, ГБР проверяет связи бенефициаров концерна с высокопоставленными чиновниками высших эшелонов власти Украины, которые обеспечивали возмещение НДС злоумышленникам.

Проводятся мероприятия по выявлению необоснованных активов у госслужащих

Готовятся подозрения по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.