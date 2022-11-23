Концерн экс-нардепа снабжал российский ВПК даже после 24 февраля: ГБР разоблачило схему
Государственное бюро расследований заблокировало работу украинского концерна, который продолжил обеспечивать российский военно-промышленный комплекс даже после вторжения, арестовано имущество на 1 миллиард гривен.
Источник: пресс-служба ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "Работники ГБР разоблачили и блокировали международный канал поставки комплектующих для ВПК и объектов критической инфраструктуры России.
Бюро также сделало невозможным участие предателей-коллаборационистов, бывших представителей одной из пророссийских партий, в тендерных процедурах силовых ведомств агрессора. Это - одна из самых масштабных реализаций ГБР в ряде многих других успешных операций по этому направлению".
Детали: По данным источника УП в правоохранительных органах речь идет о народном депутате 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS.
Правоохранители установили, что промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего нардепа с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий.
Среди них были структуры оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.
Концерн занимал второе место в поставках продукции для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.
После полномасштабного вторжения Рссиойской Федерации, владельцы продолжили сотрудничество с агрессором, наладив поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны из страны-посредника.
С 24 февраля 2022 года по этой схеме в РФ поставлено комплектующих минимум на 190 млн грн, отмечают в ГБР.
После получения стратегической продукции, "посредники" переправляли ее в Россию.
В ГБР отчитываются, что остановлены поставки российским производителям:
- оружия и боеприпасов (АО "БПТ "Сибприбормаш", рф, Алтайский край, г. Бийск),
- вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов (АО "Смоленский авиационный завод", рф, г. Смоленск),
- космических аппаратов (АО "Миасский машиностроительный завод", рф, Челябинская обл., г. Миас)
- предприятий критической инфраструктуры российской федерации (АО "Федеральная пассажирская компания", г. Москва; ФБУ "Администрация Волго-Балт", г. Санкт-Петербург; ПАО "Сахалинэнерго", г. Южно-Сахалинск, АО "Кузбассэнерго" и др.)
В ходе проведения следственных действий на производстве и в офисах концерна, ГБР изъяло черновую бухгалтерию, паспорта, печати и штампы, другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Среди прочего - у одного из руководителей завода и его жены нашли паспорта граждан РФ.
Была изъята переписка фигурантов в "мессенджерах", с оправданием российской агрессии наподобие "бедные русские, их довели и вынудили", "Украину до конца 2023 заберет РФ" и тому подобное.
Также ГБР наложило аресты на имущество концерна, в том числе на два завода в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах, ряд квартир в Киеве, элитные авто. Общая стоимость уже найденного составляет более одного миллиарда гривен.
Также инициирован арест корпоративных прав и средств на счетах.
Кроме того, ГБР проверяет связи бенефициаров концерна с высокопоставленными чиновниками высших эшелонов власти Украины, которые обеспечивали возмещение НДС злоумышленникам.
Проводятся мероприятия по выявлению необоснованных активов у госслужащих
Готовятся подозрения по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.