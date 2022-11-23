Керівників митного посту "Столичний" спіймали на регулярних хабарях

Державне бюро розслідувань викрило керівництво митного посту "Столичний" Київської митниці на системних хабарях з імпортерів.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Встановлено, що за безперешкодне митне оформлення товарів та пришвидшення процедури митного оформлення митні ділки брали 300 доларів з одного контейнеру. Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання хабарів на кілька тисяч доларів".



Деталі: Зловмисників затримали під час одержання чергової частини хабаря від одного з імпортерів.

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Фото ДБР

Начальнику та виконувачу обов’язки заступника начальника митного посту "Столичний" повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фото ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

16 листопада ДБР викрило начальника митного посту "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника на систематичному вимаганні хабарів у автоперевізників.



