Руководителей таможенного поста "Столичный" поймали на регулярных взятках

Государственное бюро расследований разоблачило руководство таможенного поста "Столичный" Киевской таможни на системных взятках с импортеров.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Установлено, что за беспрепятственное таможенное оформление товаров и ускорение процедуры таможенного оформления таможенные дельцы брали 300 долларов с одного контейнера. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения взяток на несколько тысяч долларов".

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Детали: Злоумышленников задержали во время получения очередной части взятки от одного из импортеров.

Фото ГБР

Начальнику и исполняющему обязанности заместителя начальника таможенного поста "Столичный" сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Фото ГБР

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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