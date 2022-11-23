Руководителей таможенного поста "Столичный" поймали на регулярных взятках
Государственное бюро расследований разоблачило руководство таможенного поста "Столичный" Киевской таможни на системных взятках с импортеров.
Источник: ГБР
Дословно бюро: "Установлено, что за беспрепятственное таможенное оформление товаров и ускорение процедуры таможенного оформления таможенные дельцы брали 300 долларов с одного контейнера. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения взяток на несколько тысяч долларов".
Детали: Злоумышленников задержали во время получения очередной части взятки от одного из импортеров.
Начальнику и исполняющему обязанности заместителя начальника таможенного поста "Столичный" сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Предыстория:
- 16 ноября ГБР разоблачило начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместителя на систематическом вымогательстве взяток у автоперевозчиков.