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Росіяни вдарили по Києву: влучили в інфраструктурний об'єкт та двоповерхівку, 3 загиблих

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 листопада 2022, 14:12
Ілютративне фото з відкритих джерел

Вдень 23 листопада в Києві пролунали вибухи, російські окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт та двоповерховий житловий будинок у столиці, є щонайменше 3 загиблих.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram, голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, КМВА в Telegram, джерела УП

Деталі: Жителі кількох районів міста повідомили про звуки вибухів. 

Оновлено о 14:14: Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО на Київщині.

Оновлено о 14:25: Кличко повідомив, що пролунали іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця.

Оновлено о 15:00: Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Три людини загинуло та шість постраждало.

Оновлено о 15:30: Кличко повідомляє, що 4 постраждалих внаслідок вибухів у столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці. 

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Водночас джерела УП підтверджують інформацію про трьох загиблих у столиці. Триває розбір завалів.

Оновлено о 15:42: Кличко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вибухів у столиці збільшилася до 9, вісім із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Теми: КиїввибухППОВіталій Кличко
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