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Россияне ударили по Киеву: попали в инфраструктурный объект и двухэтажку, 3 погибших

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 ноября 2022, 14:12
Иллюстративное фото из открытых источников

Днем 23 ноября в Киеве прогремели взрывы, российские оккупанты попали в инфраструктурный объект и двухэтажный жилой дом в столице, есть по меньшей мере 3 погибших.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, КГВА в Telegram, источники УП

Детали: Жители нескольких районов города сообщили о звуках взрывов. 

Обновлено в 14:14: Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО на Киевщине.

Обновлено в 14:25: Кличко сообщил, что прозвучали еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места.

Обновлено в 15:00: Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали.

Обновлено в 15:30: Кличко сообщает, что 4 пострадавших в результате взрывов в столице госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. 

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В то же время источники УП подтверждают информацию о трех погибших в столице. Продолжается разбор завалов.

Обновлено в 15:42: Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате взрывов в столице увеличилось до 9, восемь из них госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Темы: КиеввзрывПВОВиталий Кличко
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